Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Εντολή εκκένωσης περιοχών στο νότιο Λίβανο λόγω πληγμάτων σε στρατιωτικές υποδομές

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας»

Ισραήλ: Εντολή εκκένωσης περιοχών στο νότιο Λίβανο λόγω πληγμάτων σε στρατιωτικές υποδομές
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Εντολή εκκένωσης τεσσάρων χωριών στον ανατολικό και νότιο Λίβανο εξέδωσε σήμερα, Δευτέρα (05/01), ο στρατός του Ισραήλ, ενόψει πληγμάτων σε «στρατιωτικές υποδομές» που ανήκουν στη λιβανέζικη οργάνωση Χεζομπολάχ και την παλαιστινιακή Χαμάς.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα χωριά Χαμάρα και Αΐν αλ Τίνεχ, στην Κοιλάδα Μπεκάα και Κφαρ Χάτα και Αανάν στο νότιο Λίβανο, όπως διευκρίνισαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας» σημείωσε στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, στα αραβικά, ο εκπρόσωπος του IDF συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από δύο χάρτες των εν λόγω ζωνών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ