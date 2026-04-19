Ο Τραμπ εκθειάζει το Ισραήλ: “Είναι σπουδαίος σύμμαχος των ΗΠΑ – Πολεμά σκληρά και ξέρει πώς να νικά”

Σε ανάρτηση που εκθειάζει το Ισραήλ προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, λίγες ώρες μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι Το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι είναι ένας «σπουδαίος σύμμαχος» των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας έντονο θαυμασμό για τη χώρα.

«Είτε αρέσει στους ανθρώπους το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ένας σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», σημείωσε.

«Είναι θαρραλέοι, τολμηροί, πιστοί και έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο σε στιγμές σύγκρουσης και έντασης, το Ισραήλ μάχεται σκληρά και ξέρει πώς να ΝΙΚΑ!» πρόσθεσε.

H συγκεκριμένη ανάρτηση ήρθε λίγο μετά τις κατηγορίες της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

Μιλώντας σε εκδήλωση το Σάββατο η Κάμαλα Χάρις, είπε στο ακροατήριο: «Μπήκε σε πόλεμο, παρασύρθηκε σε αυτόν από τον Μπίμπι Νετανιάχου, ας είμαστε σαφείς σε αυτό –μπήκε σε πόλεμο που ο αμερικανικός λαός δεν θέλει, θέτοντας σε κίνδυνο τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων».