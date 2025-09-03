Ισραήλ: Εισέρχεται στη φάση δύο η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών»

Ο επίσημος λογαριασμός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ανακοίνωσε στο X, ότι η χώρα έχει εισέλθει στο δεύτερο στάδιο της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών».

Οι πληροφορίες βασίζονται σε δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υποστρατήγου Eyal Zamir, κατά τη διάρκεια σημερινής επίσκεψης με θέα την πόλη της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“We have entered the second stage of Operation ‘Gideon’s Chariots’ in order to achieve the objectives of the war. The return of our hostages is a moral and national duty. We will continue operating against Hamas’ main strongholds until its defeat.”



-The Chief of the General… pic.twitter.com/FisotLogMc— Israel Defense Forces (@IDF) September 3, 2025

Στην ανάρτηση επισημαίνεται συγκεκριμένα:

“Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης “Τα άρματα του Γεδεών” προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της”.



