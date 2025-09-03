Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ισραήλ: Εισέρχεται στη φάση δύο η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών»

Οι ένοπλες δυνάμεις προχωρούν στο επόμενο στάδιο της στρατιωτικής δράσης

Ισραήλ: Εισέρχεται στη φάση δύο η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών»
UPD: 20:09

Ο επίσημος λογαριασμός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ανακοίνωσε στο X, ότι η χώρα έχει εισέλθει στο δεύτερο στάδιο της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών».

Οι πληροφορίες βασίζονται σε δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υποστρατήγου Eyal Zamir, κατά τη διάρκεια σημερινής επίσκεψης με θέα την πόλη της Γάζας.

Στην ανάρτηση επισημαίνεται συγκεκριμένα:

“Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης “Τα άρματα του Γεδεών” προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της”.

