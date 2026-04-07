Ισραήλ: Χτύπησε την «κεντρικότερη τοποθεσία» του Ιράν για την παραγωγή υποβρύχιων συστημάτων ανίχνευσης

Η «κεντρικότερη τοποθεσία» του Ιράν για την παραγωγή σόναρ και άλλων συστημάτων υποβρύχιας ανίχνευσης βομβαρδίστηκε χθες από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τον στρατό.

Η εγκατάσταση στο Σιράζ, την οποία ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι ανήκε στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν, «χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό, την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή συστημάτων σόναρ που λειτουργούν με ηχητικά κύματα και χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση υποβρυχίων, σκαφών, δυτών και υποβρυχίων πυραύλων».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι η επιδρομή «έβλαψε σημαντικά τις δυνατότητες θαλάσσιας ανίχνευσης και άμυνας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, καθώς και την ικανότητά του να παράγει και να συντηρεί υποβρύχια και ναυτικά ηλεκτρονικά συστήματα».

Σε μια άλλη επίθεση χθες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι έπληξαν μια «κεντρική εγκατάσταση» στο Καράτζ που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ναυτικών πυραύλων κρουζ και συστημάτων αεράμυνας.