Ισραήλ: Aνώτερος αξιωματούχος των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X, ο στρατός ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε πριν από δύο ημέρες από την αεροπορία μετά από κοινή επιχείρηση πληροφοριών στην οποία συμμετείχαν οι Στρατιωτικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, η Μοσάντ και η Σιν Μπετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναγνώρισε τον στόχο ως τον Μεχντί Ροστάμι Σαμαστάν, περιγράφοντάς τον ως βασικό πρόσωπο εντός του μηχανισμού πληροφοριών του Ιράν.

Ο ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ιράν.