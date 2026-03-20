Ισραήλ: Aνώτερος αξιωματούχος των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X, ο στρατός ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε πριν από δύο ημέρες από την αεροπορία μετά από κοινή επιχείρηση πληροφοριών στην οποία συμμετείχαν οι Στρατιωτικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, η Μοσάντ και η Σιν Μπετ.
Αναγνώρισε τον στόχο ως τον Μεχντί Ροστάμι Σαμαστάν, περιγράφοντάς τον ως βασικό πρόσωπο εντός του μηχανισμού πληροφοριών του Ιράν.
Ο ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ιράν.
