Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 199 άνθρωποι απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου και κρατούνται όμηροι από την ισλαμική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε χθες έκανε λόγο για 155 ομήρους.

«Ενημερώσαμε τις οικογένειες των 199 ομήρων», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι προσπάθειες για τους ομήρους αποτελούν εθνική προτεραιότητα (…) ο στρατός και το Ισραήλ εργάζονται μέρα νύχτα» για την απελευθέρωσή τους, ενώ οι οικογένειες παραμένουν χωρίς νέα τους.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς κατά του ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των ισραηλινών αρχών.

Περισσότεροι από 2.750 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν βρίσκονται μέλη της πολιτικής, όπως και της στρατιωτικής πτέρυγας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που κυβερνά τη Γάζα, διευκρίνισε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Στην ανακοίνωση κατονομάζονται δύο διοικητές της Χαμάς οι οποίοι φέρεται ότι είχαν ανάμιξη στην σφαγή που διαπράχθηκε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Επιπλέον σκοτώθηκε διοικητής που ευθύνεται για την ασφάλεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προστίθεται.

Δύο από τους τρεις αυτούς αξιωματούχους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σκοτώθηκαν στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού κατονομάζονται επίσης δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς που φέρεται να σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομίας της Χαμάς Τζάουαντ Αμπού Σαμάλα και ο Ζακάρια Αμπού Μάαμαρ, ο οποίος φέρεται ότι ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις.

Το Ισραήλ κατηγορεί τον Σαμάλα ότι διαχειριζόταν τους πόρους για τους μαχητές της Χαμάς και ότι ηγείτο των επιχειρήσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Επιπλέον σκοτώθηκε ο επικεφαλής αεροπορικής επίβλεψης στην Πόλη της Γάζας.

Ο στόχος των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες προέβη σε αντίποινα για το χειρότερο μακελειό αμάχων στην ιστορία του, είναι να εξαλείψει την ηγεσία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο σημαντικό μέρος της ηγεσίας της Χαμάς δεν ζει στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ζει στο Κατάρ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επιστρέφει σήμερα στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή έπειτα από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου η οποία προκάλεσε έναν νέο πόλεμο.

Ο Μπλίνκεν, που επισκέφθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Κατάρ, έφθασε στο Τελ Αβίβ και αναμένεται να συναντήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που τον συνοδεύει.

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε πως συμφωνήθηκε εκεχειρία στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Εκτός από τον Νετανιάχου, την εκεχειρία στη νότια Λωρίδα της Γάζας διέψευσε και η Χαμάς.

The Prime Minister's Office, this morning:

There is no ceasefire.