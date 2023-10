Με κομμέντη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα πως η χώρα του δεν θα επιτρέψει να μπουν στη Γάζα προϊόντα πρώτης ανάγκης ούτε ανθρωπιστική βοήθεια όσο το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς δεν απελευθερώνει τους ανθρώπους που απήχθησαν το Σάββατο από το Ισραήλ και κρατούνται όμηροι.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Κανένας ηλεκτρικός διακόπτης δεν θα ανάψει, καμιά βρύση δεν θα τρέξει νερό και κανένα βυτιοφόρο με καύσιμα δεν θα εισέλθει όσο οι απαχθέντες Ισραηλινοί δεν θα έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

Περίπου 150 Ισραηλινοί, ξένοι και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα έχουν συλληφθεί όμηροι από τη Χαμάς, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Στη λίστα των αγνοουμένων υπάρχουν βρέφη από 9 μηνών και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, ακόμη και 84 ετών. Σύμφωνα με ισραηλινές και διπλωματικές πηγές η λίστα των ομήρων που κατονομάζονται περιλαμβάνει 12 παιδιά και τουλάχιστον πέντε άτομα άνω των 60 ετών.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι κρύβει τους ομήρους σε «σήραγγες» εντός της Γάζας και απειλεί με δημόσιες εκτελέσεις «όσο συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί».

Σύμφωνα με το BBC, παρασκηνιακά, το Κατάρ, η Αίγυπτος προσπαθούν να διαπραγματευτούν την απελευθέρωση των ομήρων με τη Χαμάς η οποία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να απελευθερώσει γυναικόπαιδα με αντάλλαγμα 36 Παλαιστίνιες που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Bίντεο του οποίου η αυθεντικότητα ωστόσο αμφισβητείται εμφανίζει πάντως την απελευθέρωησ μίας μάνας με τα δύο παιδιά της.

🇵🇸🇮🇱 Hamas released 1 woman from Gaza with 2 young children, who were taken to Gaza on October 7. Nothing is known about any agreements yet. Negotiations regarding the hostages are being conducted through Egypt. pic.twitter.com/leiLTiGEKn