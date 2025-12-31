Ισπανία: Τρεις υδροστρόβιλοι “σάρωσαν” την ακτή Μαζαρόν – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Υδροστρόβιλοι χτύπησαν την ακτή Μαζαρόν στη Μούρθια της Ισπανίας την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, με το σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο.

Οι τρεις υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ταυτόχρονα στη θάλασσα και έπληξαν την ακτή του Μαζαρόν, με το φαινόμενο να συνδέεται με ισχυρές καταιγίδες και διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που καταγράφηκαν στην περιοχή και συνοδεύονταν με σφοδρή βροχόπτωση, δυνατούς ανέμους και αστραπές.

Three waterspouts appeared off the coast of Mazarrón, Spain, on Sunday. According to local reports, the waterspouts damaged yachts and restaurant and bar terraces on shore. pic.twitter.com/0gmQ8yplbC— AccuWeather (@accuweather) December 30, 2025

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media οι υδροστρόβιλοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε σκάφη και γιοτ που είχαν δέσει στο λιμάνι καθώς και εξωτερικούς χώρους εστιατορίων και μπαρ.

Τα φαινόμενα ανάγκασαν επισκέπτες και θαμώνες να καταφύγουν γρήγορα σε ασφαλείς περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Να σημειωθεί πως στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, ειδικά σε περιόδους έντονων καταιγίδων, μπορούν να σχηματιστούν υδροστρόβιλοι και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και σκάφη όταν φτάνουν κοντά στην ξηρά.