Ισπανία: Συνδυασμός αιτιών πίσω από τη μεγάλη βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο

Η γενική διακοπή ρεύματος (μπλακ άουτ) που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025 προκαλώντας χάος στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, δεν ήταν αποτέλεσμα «μίας και μοναδικής αιτίας», αλλά μιας «τέλειας καταιγίδας» δυσμενών και πολλαπλών παραγόντων, ανέφερε σήμερα η επιτροπή ειδικών που έχει επιφορτιστεί να ερευνήσει αυτή την δυσλειτουργία.

Η έκθεσή τους επιβεβαίωσε την αδυναμία του ηλεκτρικού συστήματος της Ιβηρικής να ελέγξει φαινόμενα υπέρβασης της τάσης του ρεύματος, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η γενικευμένη βλάβη δεν προκλήθηκε από μία και μοναδική αιτία, αλλά από έναν «συνδυασμό πολλαπλών παραγόντων σε αλληλεπίδραση».

«Δεν υπάρχει μία μοναδική αιτία. Ήταν μία τέλεια καταιγίδα πολλαπλών παραγόντων οι οποίοι συνέβαλαν στη βλάβη», δήλωσε ο Ντάμιαν Κορτίνας, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού (ENTSO-E).

Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη βλάβη, την πιο σοβαρή βλάβη που έχουμε δει ποτέ στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα εδώ και πάνω από 20 χρόνια», δήλωσε ακόμη.

«Το φαινόμενο-κλειδί στο περιστατικό ήταν η αδυναμία ελέγχου της τάσης στο πλαίσιο του ισπανικού ηλεκτρικού συστήματος», αναφέρει η έκθεση, αποτέλεσμα εργασίας 49 ειδικών, που ήρθε να επιβεβαιώσει ουσιαστικά τα προκαταρκτικά συμπεράσματά της που είχαν ανακοινωθεί τον Οκτώβριο.

Η «ακολουθία» συνίστατο ως εκ τούτου σε «διακυμάνσεις τάσης και φαινόμενα ταλάντωσης, οδηγώντας σε γενικές αποσυνδέσεις παραγωγής στην Ισπανία, ιδιαίτερα μέσων που βασίζονται σε μετατροπείς» (για την αλλαγή μορφής ενέργειας), τεχνολογία που χρησιμοποιείται στους σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναφέρει η έκθεση.

Το περιστατικό που σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2025 οδήγησε σε γενικευμένη βλάβη στις 12:33 ώρα Ισπανίας, παραλύοντας το σύνολο της χερσονήσου και βυθίζοντάς την στο χάος: χωρίς ρεύμα, διαδίκτυο, δίκτυο κινητής, φωτεινούς σηματοδότες ή τερματικά POS.