Ισπανία: Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα – Τρένο συγκρούστηκε με γερανό, ένας τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση (βίντεο)
Το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες - Συνολικά τρεις οι τραυματίες από το νέο ατύχημα
Ακόμη ένα σιδηροδρομικό ατύχημα καταγράφηκε στην Ισπανία όταν τρένο στην Καρθαγένη συγκρούστηκε με γερανό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα επιβατικό τρένο των Ισπανικών Σιδηροδρόμων Στενού Εύρους συγκρούστηκε με γερανό στην πόλη της Καρθαγένης στη Νοτιοανατολική Ισπανία.
Η αμαξοστοιχία χρησιμοποιεί πολύ μικρότερο άνοιγμα μεταξύ των σιδηροτροχιών από τα κανονικά τρένα. Ο συρμός φαίνεται να συγκρούστηκε στο 6,6 χιλιόμετρο ανάμεσα από τις περιοχές Αλούμπρεθ και Λα Εθπεράνζα. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais το τρένο δεν εκτροχιάστηκε.
Πυροσβέστες και διασώστες βρίσκονται στο σημείο για να βοηθήσουν τυχόν τραυματίες. Σύμφωνα με το RTVE και το πρακτορείο EFE, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εξ αυτών σοβαρά, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης στο σημείο του ατυχήματος.
Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif δήλωσε στο X ότι η κυκλοφορία στη γραμμή αυτή διακόπηκε λόγω «εισόδου στις γραμμές γερανού που δεν ανήκει στη επιχείρηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέρει το Reuters.
Η δήμαρχος της Μούρθια, Noelia Arroyo, εξήγησε στην εφημερίδα EL PAÍS ότι πρόκειται για γερανό τοποθετημένο σε φορτηγό pickup, ο οποίος εργαζόταν στην καλωδίωση ενός ισόγειου σπιτιού στο Λος Πάρτιδαριος. «Φαίνεται ότι, καθώς περνούσε το τρένο, προσέκρουσε στον αρθρωτό βραχίονα που προεξείχε πάνω από τη γραμμή και το τρένο, καθώς περνούσε, τον άγγιξε». Προσθέτει ότι οι τραυματίες έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.
Το ατύχημα συνέβη μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της νότιας Ανδαλουσίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους, και ένα ακόμη σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός του τρένου.
