Ισπανία: Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα – Τρένο συγκρούστηκε με γερανό, ένας τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση (βίντεο)

Ακόμη ένα σιδηροδρομικό ατύχημα καταγράφηκε στην Ισπανία όταν τρένο στην Καρθαγένη συγκρούστηκε με γερανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα επιβατικό τρένο των Ισπανικών Σιδηροδρόμων Στενού Εύρους συγκρούστηκε με γερανό στην πόλη της Καρθαγένης στη Νοτιοανατολική Ισπανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αμαξοστοιχία χρησιμοποιεί πολύ μικρότερο άνοιγμα μεταξύ των σιδηροτροχιών από τα κανονικά τρένα. Ο συρμός φαίνεται να συγκρούστηκε στο 6,6 χιλιόμετρο ανάμεσα από τις περιοχές Αλούμπρεθ και Λα Εθπεράνζα. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais το τρένο δεν εκτροχιάστηκε. 🚨 #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres



➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias



🔗https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM— La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Πυροσβέστες και διασώστες βρίσκονται στο σημείο για να βοηθήσουν τυχόν τραυματίες. Σύμφωνα με το RTVE και το πρακτορείο EFE, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας εξ αυτών σοβαρά, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης στο σημείο του ατυχήματος.

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif δήλωσε στο X ότι η κυκλοφορία στη γραμμή αυτή διακόπηκε λόγω «εισόδου στις γραμμές γερανού που δεν ανήκει στη επιχείρηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέρει το Reuters.

Η δήμαρχος της Μούρθια, Noelia Arroyo, εξήγησε στην εφημερίδα EL PAÍS ότι πρόκειται για γερανό τοποθετημένο σε φορτηγό pickup, ο οποίος εργαζόταν στην καλωδίωση ενός ισόγειου σπιτιού στο Λος Πάρτιδαριος. «Φαίνεται ότι, καθώς περνούσε το τρένο, προσέκρουσε στον αρθρωτό βραχίονα που προεξείχε πάνω από τη γραμμή και το τρένο, καθώς περνούσε, τον άγγιξε». Προσθέτει ότι οι τραυματίες έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.

Το ατύχημα συνέβη μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της νότιας Ανδαλουσίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους, και ένα ακόμη σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός του τρένου.