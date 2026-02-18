Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Ισπανία: Νεκρή μια γυναίκα όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από χείμαρρο

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ισπανία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Μια 69χρονη βρήκε τον θάνατο σήμερα εξαιτίας πλημμυρών στην πόλη Καμπανάριο της επαρχίας Μπανταχόθ, στην Εστρεμαδούρα της νοτιοδυτικής Ισπανίας, όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από χείμαρρο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η γυναίκα προσπάθησε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, αλλά το ρεύμα την παρέσυρε και πνίγηκε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ισπανία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχείλιση ποταμών και εκτεταμένες πλημμύρες.

Η Ισπανία και η γειτονική Πορτογαλία βρίσκονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική απορρύθμιση, αντιμετωπίζοντας ολοένα και μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι, καθώς και συχνότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις τον χειμώνα.

