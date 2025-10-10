Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στον πορθμό του Ντρέικ στη Χιλή – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Την Παρασκευή το βράδυ (10/10) σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στον πορθμό του Ντρέικ, στη Χιλή.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, ο σεισμός είχε βάθος 10 χλμ. και σημειώθηκε σε απόσταση 959 χλμ νοτιοανατολικά της Πούντα Αρένας και 713 χλμ νοτιοανατολικά της Ουσουάια στην Αργεντινή.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στη νότια Χιλή λόγω του σεισμού.



