Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο – Που εντοπίζεται το επίκεντρο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12/11 στην Κύπρο σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο τα 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου, ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 14 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε, ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 12/11 σημειώθηκε σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Κύπρο, με το επίκεντρο να είναι στα 14χλμ βορειανατολικά της Πάφου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις δυνατοί μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να είναι 4,7 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις δυνατοί μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να είναι 4,7 Ρίχτερ.

ΦΩΤΟ: sigmalive

Στις μεγάλες πόλεις, ο κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Σύμφωνα με αναφορές πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σεισμός ήταν σημαντικής έντασης και διάρκειας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον «Πολίτη της Κύπρου» υπάρχουν αναφορές και για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για τον σεισμό στην Κύπρο ο Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε… «Έντονη σεισμική δραστηριότητα κοντά στην Πάφο. Μετασεισμός των 4,5 ρίχτερ. Είναι καλό που έχουμε έναν μετασεισμό. Είναι ακριβώς κάτω από την Πάφο. Ήταν πολύ ισχυρός και κυριάρχησε κατακόρυφη κίνηση δηλαδή ήταν έντονη η αίσθηση ότι πετάγονται τα πράγματα στον αέρα. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για ζημιές».

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές ή οποιοιδήποτε τραυματισμοί.