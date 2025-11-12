Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κύπρος: Ισχυρός σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ κοντά στην Πάφο – Αισθητός σε πολλές επαρχίες, στους δρόμους ο κόσμος (Φωτογραφίες)

Ακολούθησαν τουλάχιστον 3 δυνατοί μετασεισμοί

ΦΩΤΟ: sigmalive
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:17

Ισχυρός σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ (αναφορές για 5,2 έως 5,7 βαθμούς) ταρακούνησε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) την Κύπρο.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 14χλμ βορειανατολικά της Πάφου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις δυνατοί μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να είναι 4,7 Ρίχτερ.

ΦΩΤΟ: sigmalive

Στις μεγάλες πόλεις, ο κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Σύμφωνα με αναφορές πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σεισμός ήταν σημαντικής έντασης και διάρκειας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον «Πολίτη της Κύπρου» υπάρχουν αναφορές και για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.

