Κύπρος: Ισχυρός σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ κοντά στην Πάφο – Αισθητός σε πολλές επαρχίες, στους δρόμους ο κόσμος (Φωτογραφίες)
Ακολούθησαν τουλάχιστον 3 δυνατοί μετασεισμοί
Ισχυρός σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ (αναφορές για 5,2 έως 5,7 βαθμούς) ταρακούνησε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) την Κύπρο.
Το επίκεντρο εντοπίζεται 14χλμ βορειανατολικά της Πάφου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17χλμ.
#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.4 || 14 km E of #Paphos (#Cyprus) || 6 min ago (local time 11:31:27). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/aHhPCU7PFk— EMSC (@LastQuake) November 12, 2025
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας, ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις δυνατοί μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να είναι 4,7 Ρίχτερ.
Στις μεγάλες πόλεις, ο κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.
Σύμφωνα με αναφορές πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σεισμός ήταν σημαντικής έντασης και διάρκειας.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον «Πολίτη της Κύπρου» υπάρχουν αναφορές και για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.
