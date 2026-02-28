Ιράν: Ζητάει από τους κατοίκους να εκκενώσουν την Τεχεράνη (Βίντεο)

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι μετέτρεψαν έναν βασικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Ιράν σε μονόδρομο για να εξυπηρετήσουν την έντονη κυκλοφορία.

Το πρακτορείο αναφέρει πυκνή κυκλοφορία με κατεύθυνση βόρεια από την πρωτεύουσα. Το ανώτατο όργανο εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε νωρίτερα ενημερώσει τους κατοίκους ότι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη για την ασφάλειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚡️Residents of Tehran are massively leaving the city, — Media. pic.twitter.com/Z64PEFTjBm— Rolex (@rolex18082) February 28, 2026

Στη βόρεια Τεχεράνη, τα σούπερ μάρκετ βλέπουν μια αύξηση πελατών που αναζητούν ψωμί και εμφιαλωμένο νερό. Ωστόσο, η προσφορά είναι περιορισμένη και ορισμένα από τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση — όπως το ψωμί, τα αυγά, το εμφιαλωμένο νερό και το γάλα — δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα σε ορισμένα καταστήματα. Μεγάλες ουρές έχουν παρατηρηθεί επίσης σε βενζινάδικα σε όλη την πόλη.

Η κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα από έναν από τους αυτοκινητόδρομους της Τεχεράνης, τον αυτοκινητόδρομο Σουλεϊμανί, όπου η κυκλοφορία ήταν εξαιρετικά πυκνή στις διαδρομές από τα δυτικά προς τα ανατολικά.