Ιράν: Τραυματίες διαδηλωτές εκτελούνται στα κρεβάτια τους

Στο Ιράν συνεχίζεται η σκληρή καταστολή των αντιφρονούντων, με καθεστωτικούς να φτάνουν στο σημείο να εκτελούν ακόμη και τραυματισμένους διαδηλωτές που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την New York Post, έχουν εμφανιστεί βίντεο που δείχνουν δυνάμεις ασφαλείας να πραγματοποιούν επιδρομές σε νοσοκομεία, αναζητώντας τραυματίες από τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του προηγούμενου μήνα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

«Βρίσκονταν σε νοσοκομεία, διασωληνωμένοι με αναπνευστικούς σωλήνες ή με ορούς στο χέρι», είπε μια πηγή για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν.

«Και μετά, όταν κοιτάξεις προσεκτικά, συνειδητοποιείς ότι δέχτηκαν πυροβολισμούς στο κεφάλι. Εκτελέστηκαν – τους δόθηκε η χαριστική βολή – μέσα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε άλλη πηγή, συμπληρώνοντας ότι οι εκτελέσεις συνεχίζονται «καθημερινά».

Μία τρίτη πηγή αναφέρει ότι οι διαδηλωτές δέχονται και σεξουαλική βία, σε τέτοιο βαθμό που «μερικά από τα κορίτσια που κρατούνται έχουν ζητήσει από τις οικογένειές τους να τους στείλουν αντισυλληπτικά χάπια».

Ο Αλί Χεϊντάρι, 20 ετών, διαδηλωτής που συνελήφθη κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής της 8ης Ιανουαρίου, αποτελεί τον πιο πρόσφατο διαδηλωτή που εκτελέστηκε από το κράτος, όπως αναφέρει η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία στο Ιράν» με έδρα την Ουάσινγκτον. Επιπλέον, η οργάνωση προειδοποιεί για εκατοντάδες κρατούμενους που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, πολλοί εκ των οποίων κρατούνται χωρίς τη δέουσα διαδικασία ή χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι οικογένειές τους.

Επίσης οι επικεφαλής της εκστρατείας ανέφεραν ότι δικηγόροι και γιατροί που βοηθούν τους διαδηλωτές αντιμετωπίζουν κίνδυνο αντιποίνων από το καθεστώς.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι δολοφονίες και η αποτυχία του Ιράν να συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα θα μπορούσαν να ωθήσουν τις ΗΠΑ σε άμεσες στρατιωτικές ενέργειες, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε πόλεμο.