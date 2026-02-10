Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Το «μέσο πίεσης» που εξετάζουν οι ΗΠΑ στο Ιράν – Τα δεξαμενόπλοια που είναι στο στόχαστρο

Τι σκέφτονται Αμερικανοί αξιωματούχοι

Το «μέσο πίεσης» που εξετάζουν οι ΗΠΑ στο Ιράν – Τα δεξαμενόπλοια που είναι στο στόχαστρο
DEBATER NEWSROOM

Κάποια «μέσα πίεσης» προς το Ιράν φαίνεται να εξετάζουν οι ΗΠΑ σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, ως ένα μέσο για να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, φοβούνται τα αντίποινα και τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια κίνηση στις παγκόσμιες πετρελαιαγορές, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ