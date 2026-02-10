Το «μέσο πίεσης» που εξετάζουν οι ΗΠΑ στο Ιράν – Τα δεξαμενόπλοια που είναι στο στόχαστρο

Κάποια «μέσα πίεσης» προς το Ιράν φαίνεται να εξετάζουν οι ΗΠΑ σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, ως ένα μέσο για να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη

Ωστόσο, φοβούνται τα αντίποινα και τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια κίνηση στις παγκόσμιες πετρελαιαγορές, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.