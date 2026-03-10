Ιράν: Το υπουργείο Πληροφοριών συλλαμβάνει κατασκόπους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν συνέλαβε έναν ξένο υπήκοο, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, διεξήγαγε κατασκοπεία για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παράλληλα, όπως τόνισε ενεργούσε ως πληρεξούσιος για δύο χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το υπουργείο.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι συνέλαβε 30 κατασκόπους, εσωτερικούς μισθοφόρους και επιχειρησιακούς πράκτορες του Ισραήλ και των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.