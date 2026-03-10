Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Το υπουργείο Πληροφοριών συλλαμβάνει κατασκόπους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι συνέλαβε 30 κατασκόπους, εσωτερικούς μισθοφόρους

Ιράν: Το υπουργείο Πληροφοριών συλλαμβάνει κατασκόπους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης
EPA
DEBATER NEWSROOM

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν συνέλαβε έναν ξένο υπήκοο, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, διεξήγαγε κατασκοπεία για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παράλληλα, όπως τόνισε ενεργούσε ως πληρεξούσιος για δύο χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το υπουργείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι συνέλαβε 30 κατασκόπους, εσωτερικούς μισθοφόρους και επιχειρησιακούς πράκτορες του Ισραήλ και των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ