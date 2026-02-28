Ιράν: Πανηγυρίζουν οι πολίτες στην Τεχεράνη μετά τις αναφορές για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης απόψε, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

The whole of Iran is celebrating the death of the most evil man on the planet, Ali Khamenei.



They are chanting: "JAVID SHAH"

( Long Live the King ) pic.twitter.com/nMu8VKP6Vl— Neo (@Realneo101) February 28, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο πριν πως υπάρχουν “πολλές ενδείξεις” ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σήμερα.