Ιράν: Πανηγυρίζουν οι πολίτες στην Τεχεράνη μετά τις αναφορές για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ
Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους
Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης απόψε, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.
Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο πριν πως υπάρχουν “πολλές ενδείξεις” ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σήμερα.
BREAKING:
In Tehran, people are cheering and celebrating amid reports of Khamenei's death. pic.twitter.com/KfauCNdON8— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις