Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι «δεν επιτρέπεται» η διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ

Ένας αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι τα πλοία λαμβάνουν σήματα VHF από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, λέγοντας ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει το Στενό του Ορμούζ».

Το στενό είναι η πιο ζωτικής σημασίας οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, λέει ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να μπλοκάρει τη στενή πλωτή οδό σε αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία.