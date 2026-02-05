Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αιχμαλώτισαν δύο πετρελαιοφόρα με ένα εκατ. λίτρα λαθραίων καυσίμων (βίντεο)
Συνελήφθησαν 15 μέλη του πληρώματος
Οι Φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αιχμαλώτισαν δύο πετρελαιοφόρα στον Κόλπο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία τους ούτε την εθνικότητα των πληρωμάτων.
«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», μετέδωσε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».
Όπως αναφέρουν πηγές, οι ιρανικές αρχές εντόπισαν τα δύο πλοία στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων επιτήρησης Το φορτίο τους κατασχέθηκε, ενώ τα σκάφη τέθηκαν υπό την επιτήρηση των αρχών του Ιράν.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις