Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αιχμαλώτισαν δύο πετρελαιοφόρα με ένα εκατ. λίτρα λαθραίων καυσίμων (βίντεο)

Οι Φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αιχμαλώτισαν δύο πετρελαιοφόρα στον Κόλπο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία τους ούτε την εθνικότητα των πληρωμάτων. NEW: Iran's IRGC says it seized two oil tankers in the Persian Gulf carrying about one million liters of smuggled fuel and around 15 foreign crew members.

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», μετέδωσε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».



Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) have seized two oil tankers with their foreign crews in Gulf waters for "smuggling fuel," the Tasnim news agency…

Όπως αναφέρουν πηγές, οι ιρανικές αρχές εντόπισαν τα δύο πλοία στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων επιτήρησης Το φορτίο τους κατασχέθηκε, ενώ τα σκάφη τέθηκαν υπό την επιτήρηση των αρχών του Ιράν.