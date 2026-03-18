Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πυραύλοι εκτοξεύτηκαν προς το έδαφός του

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ένα νέο κύμα πυραύλων εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς το έδαφός του και τα συστήματα αεράμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της επίθεσης.

Σε μια ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι οι κάτοικοι των στοχευμένων περιοχών ειδοποιήθηκαν με ένα μήνυμα που στάλθηκε στα κινητά τους τηλέφωνα και τους δόθηκε η εντολή να μετακινηθούν σε καταφύγια μέχρι να αντιμετωπιστεί η απειλή.