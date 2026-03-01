Ιράν: Νεκρός ο πρώην πρόεδρος Αχμαντινετζάντ από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Νεκρός φαίνεται να είναι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ μετά τις επιθέσεις στη Τεχεράνη.

Ένας από τους πρώην προέδρους του Ιράν, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, δολοφονήθηκε, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Κάποτε θεωρούμενος άσπονδος εχθρός του Ισραήλ, ο Αχμαντινετζάντ διετέλεσε πρόεδρος από το 2005 έως το 2013. Νεκροί είναι όπως μεταδίδουν τα ιρανικά ΜΜΕ και οι σωματοφύλακες του.

Ήταν ο έκτος πρόεδρος του Ιράν, από το 2005 ως το 2013. Πριν γίνει πρόεδρος, ο Αχμαντινετζάντ είχε εκλεγεί δήμαρχος της Τεχεράνης το 2003 και γενικός κυβερνήτης της επαρχίας Αρνταμπίλ. Ανήκει στο Κόμμα της Ισλαμικής Κοινότητας Μηχανικών.

Οι συντηρητικές θέσεις και οι κατά καιρούς δηλώσεις του έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Τον διαδέχθηκε στην προεδρία ο Χασάν Ρουχανί.

Ήταν παντρεμένος με την Αζάμ Φαραχί με την οποία απέκτησαν και έχει μια κόρη και δύο γιους.