Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Νεκρός ένας Καναδός στα χέρια των Αρχών λέει η Οτάβα

Τι δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ

Ιράν: Νεκρός ένας Καναδός στα χέρια των Αρχών λέει η Οτάβα
DEBATER NEWSROOM

Ένας Καναδός πολίτης πέθανε στο Ιράν στα χέρια των ιρανικών αρχών, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς ή πότε.

«Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες του ιρανικού λαού -που ζητούν να ακουστούν οι φωνές τους απέναντι στην καταστολή και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ιρανικό καθεστώς- έχουν οδηγήσει το καθεστώς να αγνοήσει κατάφωρα την ανθρώπινη ζωή», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ