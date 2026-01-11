Ιράν: Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Σε επιφυλακή το Ισραήλ, “θα τους χτυπήσουμε σκληρά” λέει ο Τραμπ

Στενά παρακολουθούνται οι αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν από Ισραήλ και ΗΠΑ καθώς ο συνεχίζεται να επικρατεί χάος στην χώρα της Μέσης Ανατολής.

Η κρατική καταστολή έχει στοιχίσει την ζωή σε δεκάδες διαδηλωτές, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για επέμβαση στο Ιράν κάτι που έχει βάλει σε επιφυλακή και το Ισραήλ που όπως είπε δια στόματος Μπενιαμίν Νετανιάχου παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Ο λαός του Ισραήλ, ολόκληρος ο κόσμος, θαυμάζει τον τεράστιο ηρωισμό των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην αρχή της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Καταδίκασε τη δολοφονία αμάχων και είπε ότι ελπίζει να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μόλις η χώρα «απελευθερωθεί από το ζυγό της τυραννίας» αναφερόμενος στο ισλαμικό καθεστώς.

Ο Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησαν το βράδυ του Σαββάτου για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες στο Ιράν είναι «εσωτερική υπόθεση του Ιράν», αλλά ότι ο στρατός «θα είναι εξοπλισμένος για να ανταποκριθεί με δύναμη, αν χρειαστεί».

«Από την πλευρά του Ιράν, το τελευταίο πράγμα που θέλει να δει είναι να αποσπάσει την προσοχή του προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινοβίτς, ο οποίος κάποτε ηγούνταν της έρευνας για το Ιράν σε έναν από τους κλάδους των ισραηλινών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα είναι ανώτερος ερευνητής στο ισραηλινό think tank για την άμυνα, το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας. «Η προτεραιότητά τους, πρώτα απ’ όλα, είναι να επαναφέρουν την ηρεμία και τη σταθερότητα στο Ιράν», τόνισε.

Πάνω από 400 νεκροί διαδηλωτές

Κλιμακώνεται η αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται από του 203 στους 466, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRANA).

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους νεκρούς, 162 είναι διαδηλωτές και 41 είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Το HRANA αναγνώρισε επίσης ότι έλαβε αναφορές για πολύ περισσότερους θανάτους, τους οποίους εξακολουθεί να αξιολογεί, καθώς έχουν συλληφθεί πάνω από 3.280 άτομα.

Η ομάδα έχει δώσει ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων σε προηγούμενες περιόδους αναταραχών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

“Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά”

«Έχω δηλώσει με απόλυτη σαφήνεια ότι, αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, όπως έκαναν στο παρελθόν, θα επέμβουμε» υπενθύμισε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά -εκεί που πονάει. Και αυτό δεν σημαίνει στρατεύματα στο έδαφος, αλλά πολύ, πολύ σκληρά πλήγματα. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία το πρωί του Σαββάτου (10/1) με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση της συνομιλίας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διαδηλώσεις στο Ιράν, καθώς και την κατάσταση στη Συρία και μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα. Νωρίτερα το Σάββατο, ο Ρούμπιο έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Από τη στιγμή που ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επιτεθεί στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και να συλλάβει τον ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, η αμερικανική κυβέρνηση έχει τονίσει επανειλημμένα ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε τολμηρές ενέργειες και να υλοποιήσει τις απειλές του και σε άλλα μέτωπα.

Επίθεση σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν πρώτες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, μετά τις αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει προκαταρκτικές επιλογές για πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Ο Μοχαμάντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ απείλησε επίσης ότι το Ιράν θα πλήξει θαλάσσιες οδούς μεταφοράς στη Μέση Ανατολή, καθώς και το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν αεροπορικές και ναυτικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Το Ιράν είχε πλήξει την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ τον περασμένο Ιούνιο, μετά τη ρίψη βαρέων βομβών από τις ΗΠΑ σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Γκαλιμπάφ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο προληπτικού πλήγματος, ακολουθώντας άλλους ανώτατους αξιωματούχους, που έχουν αναφερθεί σε αυτό το σενάριο τις τελευταίες ημέρες. Ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι ο τρίτος τη τάξει αξιωματούχος του Ιράν, μετά τον ανώτατο ηγέτη -ο οποίος έχει τον τελικό λόγο στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική- και τον πρόεδρο της χώρας. Είναι επίσης πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και εξακολουθεί να έχει την στήριξή τους.

Πεζεσκιάν: “Τρομοκράτες με διασυνδέσεις σε ξένες δυνάμεις σκοτώνουν πολίτες”

Με τη σειρά του, έπειτα από μέρες σιωπής, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας σήμερα σε μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στο καθεστώς, υποστήριξε ότι «τρομοκράτες» με διασυνδέσεις σε ξένες δυνάμεις σκοτώνουν πολίτες, καίνε τζαμιά και επιτίθενται σε δημόσια περιουσία.

Όπως ανέφερε, οι εχθροί του Ιράν επιδιώκουν να «σπείρουν το χάος και την αναταραχή» στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υιοθέτησε πιο συμφιλιωτικό τόνο, δηλώνοντας ότι το ιρανικό κατεστημένο είναι έτοιμο να ακούσει τη φωνή των πολιτών. Προσέθεσε δε, ότι η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα του λαού, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από «ταραχοποιούς και τρομοκράτες».