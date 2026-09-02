Προκαλεί ξανά ο Ερντογάν: “Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο – Να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά”

Την προκλητική του ρητορική σχετικά με την στρατικοποίηση των νησιών επανέλαβε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), που πραγματοποιήθηκε στο Κιργιστάν.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο Ερντογάν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του στην Τουρκία, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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Δημοσιογράφος τον ρώτησε για τη στάση της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι από τη μία πλευρά η Αθήνα στέλνει μηνύματα διαλόγου προς την Τουρκία, ενώ από την άλλη αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία και τις στρατιωτικές δυνατότητές της στα νησιά του Αιγαίου.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, δήλωσε ότι τα σχέδια της Ελλάδας στην περιοχή δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Ο Ερντογάν απάντησε: «Τι να κάνουμε; Τι μας αναλογεί; Να κάνουμε αυτό που πρέπει».

«Εμείς λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Αν από το έδαφός μας, ας πούμε από το Κας, απευθύναμε μια φωνή προς την Ελλάδα, δεν θα μας άκουγαν; Εμείς όμως υπήρξαμε ειλικρινείς σε όλα τα ζητήματα. Ήμασταν η πλευρά που συμπεριφέρθηκε εποικοδομητικά. Ωστόσο, πολλές φορές δεν είδαμε να ανταποκρίνεται η άλλη πλευρά στην καλή μας διάθεση».

«Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συνθηκών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει τη νηφάλια και συνετή προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η Ιστορία αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για όσους πρέπει να διδαχθούν από αυτή. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας» κατέληξε, στην αναφορά του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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Για την ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και την πιθανή μεταφορά των S-400 σε τρίτη χώρα, είπε: «Συζητήσαμε με τον κ. Πούτιν όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στη διμερή μας ατζέντα. Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες-εταίρους στο πρόγραμμα των F-35 και είχε συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Οι συζητήσεις μας για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες στις ΗΠΑ. Καθώς καταβάλλουμε όλες αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν εγκαταλείπουμε το KAAN. Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεράμυνας. Αντίθετα, διευρύνουμε τις επιλογές της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει μια ισχυρή Τουρκία. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για μια ισχυρή Τουρκία».