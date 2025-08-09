Ιράν: Η Τεχεράνη χαιρετίζει τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε σήμερα την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, που έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε κατά «οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης» και κάθε διατάραξης της ασφάλειας κοντά στα σύνορά της χώρας.

Το Ιράν χαιρετίζει «την οριστικοποίηση του κειμένου της ειρηνευτικής συμφωνίας από τις δύο χώρες», χθες στην Ουάσινγκτον, αλλά «εκφράζει εξίσου την ανησυχία του για τις αρνητικές συνέπειες οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης, οποιασδήποτε μορφής, ιδίως κοντά στα κοινά σύνορα», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.