Ιράν: Η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να συγκεντρωθούν στην Τεχεράνη για να υποστηρίξουν την Ισλαμική Δημοκρατία

Η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να συγκεντρωθούν σήμερα το βράδυ σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης για να υποστηρίξουν την Ισλαμική Δημοκρατία και να αποτίσουν φόρο τιμής στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεϊ που σκοτώθηκε το Σάββατο σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Οι αρχές απευθύνουν την έκκληση αυτή, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, την τρίτη ημέρα των βομβαρδισμών του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ δήλωσε ότι θέλει να κλιμακώσει τα πλήγματά του κατά των “βασικών στοιχείων του καθεστώτος” του Ιράν.