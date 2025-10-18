Ιράν: Έληξε η διεθνής συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα – Καμία δέσμευση σε περιορισμούς και κυρώσεις

Ραγδαίες εξελίξεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι δεν υπόκειται πλέον στους περιορισμούς και τις κυρώσεις της διεθνούς συμφωνίας του 2015 (ΚΟΣΔ). Η συμφωνία, που είχε υπογραφεί με ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία και Κίνα, προέβλεπε αυστηρή εποπτεία και όρια στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι προκρίνει τη διπλωματία για την επίλυση διαφορών, αλλά δεν έχει πλέον καμία νομική υποχρέωση να τηρεί τους όρους της λήξασας συμφωνίας. Δυτικές χώρες και Ισραήλ εκφράζουν ανησυχία για πιθανή ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, ενώ το Ιράν συνεχίζει τον υψηλού ποσοστού εμπλουτισμό ουρανίου, κοντά στο όριο για κατασκευή ατομικής βόμβας.

Η λήξη της συμφωνίας ακολουθεί μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 και σταδιακή μη συμμόρφωση του Ιράν, καθώς και την αναστολή συνεργασίας με την ΙΑΕΑ το 2025, έπειτα από σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ευρωπαϊκές χώρες καλούν σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη θεωρεί τις κυρώσεις «άκυρες» και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στη διπλωματία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η λήξη της συμφωνίας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες προτάσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά η κατάσταση παραμένει τεταμένη και αβέβαιη.