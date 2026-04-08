Ιράν: Έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ – «Το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία», απαντά η Τεχεράνη για τις επιθέσεις στον Λίβανο

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να καταγγέλλουν παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ και να προαναγγέλλουν αντίποινα από την Τεχεράνη.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι διακόπηκε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, αποδίδοντας την εξέλιξη σε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ.

Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή:

Την ίδια ώρα, το Press TV, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη προτίθεται να «τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας.

Προειδοποιήσεις για αποχώρηση από τη συμφωνία

Ανάλογη εικόνα μεταφέρει και το πρακτορείο Tasnim, το οποίο αναφέρει ότι το Ιράν ενδέχεται να αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Όπως υποστηρίζεται, η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του λιβανικού, αποτελούσε βασικό όρο της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα υπάρξει απάντηση»

Παράλληλα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Al Jazeera, υπογράμμισε ότι η χώρα θα προχωρήσει σε αντίποινα για τις ισραηλινές ενέργειες, κάνοντας λόγο για «παραβίαση των όρων της εκεχειρίας». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εκεχειρία αφορά το σύνολο της περιοχής, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ για ασυνέπεια στις δεσμεύσεις του.

Στρατιωτική ετοιμότητα και σχεδιασμός

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έχοντας ήδη προχωρήσει στον εντοπισμό πιθανών στόχων, σε περίπτωση που απαιτηθεί απάντηση στις εξελίξεις στον Λίβανο.