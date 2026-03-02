Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ιράν: Διορίστηκε προσωρινός υπουργός Άμυνας ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Εμπνελρεζά

Ο στρατηγός αναλαμβάνει τη θέση μετά τον θάνατο του προκατόχου του

DEBATER NEWSROOM

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ματζίντ Εμπνελρεζά διορίστηκε σήμερα υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Ιράν από τον πρόεδρο της χώρας, μετά τον θάνατο του προκατόχου του στη θέση αυτή στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

“Με απόφαση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ματζίντ Εμπνελρεζά διορίστηκε προσωρινός υπουργός Άμυνας”, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της προεδρίας σε ανάρτησή του στο X

