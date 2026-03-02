Ιράν: Διορίστηκε προσωρινός υπουργός Άμυνας ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Εμπνελρεζά

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ματζίντ Εμπνελρεζά διορίστηκε σήμερα υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Ιράν από τον πρόεδρο της χώρας, μετά τον θάνατο του προκατόχου του στη θέση αυτή στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, Deputy of Communications and Information of the Office of the President, announced that by decree of President Pezeshkian, General Seyyed Majid Ibn al-Reza has been appointed as the acting Minister of Defense. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 2, 2026

“Με απόφαση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ματζίντ Εμπνελρεζά διορίστηκε προσωρινός υπουργός Άμυνας”, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της προεδρίας σε ανάρτησή του στο X