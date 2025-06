Ο νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Μοχαμάντ Πακπούρ, υποσχέθηκε σήμερα στο Ισραήλ «τις πύλες της κολάσεως» και «καταστροφικές συνέπειες» μετά τα πλήγματα εναντίον της ιρανικής επικράτειας.

«Το εγκληματικό και παράνομο σιωνιστικό καθεστώς θα γνωρίσει μια πικρή και οδυνηρή μοίρα, με τεράστιες και καταστροφικές συνέπειες», διαβεβαίωσε ο Πακπούρ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

I.R.G.C. says will respond to Israeli attacks at the proper time and placehttps://t.co/tGrqPdN5C6 pic.twitter.com/PqccdzF9x8