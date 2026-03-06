Ιράκ: Έκρηξη σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ
Τι είχε δηλώσει νωρίτερα η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώθηκε έκρηξη και καπνός υψώνεται από το ξενοδοχείο.
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξουν να στοχοποιήσουν ξενοδοχεία που συχνάζουν ξένοι στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.
