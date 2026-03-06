Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράκ: Έκρηξη σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ

Τι είχε δηλώσει νωρίτερα η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Ιράκ: Έκρηξη σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ
Γεράσιμος Λυμπέρης

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώθηκε έκρηξη και καπνός υψώνεται από το ξενοδοχείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξουν να στοχοποιήσουν ξενοδοχεία που συχνάζουν ξένοι στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ