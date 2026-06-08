Η στιγμή που ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες ρίχνει ένα σκέπαστρο σχολείου ενώ τα παιδιά είναι έξω για να προστατευτούν (βίντεο)

Στιγμές αγωνίας καταγράφηκαν σε δημοτικό σχολείο στις Φιλιππίνες, όταν ισχυρή σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση ξύλινου σκέπαστρου την ώρα που μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν ήδη σε ασφαλές σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή Μαχαγιαχάι της Μαλίτα, στο Δυτικό Νταβάο. Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι μαθητές έχουν εγκαταλείψει τις αίθουσες διδασκαλίας ακολουθώντας τις οδηγίες των δασκάλων τους και έχουν συγκεντρωθεί στο προαύλιο του σχολείου λόγω της σεισμικής δόνησης.

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Την ώρα που το έδαφος εξακολουθεί να σείεται, ένα ξύλινο σκέπαστρο που βρίσκεται πίσω από την ομάδα των παιδιών αρχίζει να ταλαντεύεται έντονα, πριν καταρρεύσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η κατασκευή υποχωρεί σχεδόν ακαριαία, πέφτοντας σαν χάρτινος πύργος και προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Ευτυχώς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη απομακρυνθεί από τα κτίρια και βρίσκονταν σε ανοιχτό χώρο, γεγονός που απέτρεψε πιθανούς τραυματισμούς από την πτώση της κατασκευής.

@abantenews Inuga ng magnitude 7.8 na lindol ang mga estudyante’t guro ng Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental habang ginaganap ang flag ceremony. 🎥: Deped Mahayahay Elementary School #earthquakealert ♬ original sound – Abante News

Το βίντεο αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, αλλά και τη σημασία της άμεσης εφαρμογής των μέτρων εκκένωσης και προστασίας σε σχολικές μονάδες.