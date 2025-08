ΗΠΑ: Τρόμος στην Μοντάνα μετά από πυροβολισμούς – Αναφορές για νεκρούς

Τρόμος επικράτησε στη Μοντάνα των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε μπάρ στην μικρή πόλη Ανακόντα.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, με τον δράστη όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές να έχει διαφύγει από το σημείο και να βρίσκεται σε καταδίωξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ