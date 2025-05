Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Κυριακή σε πόλη της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε στη Λεωφόρο Watson Ave. στο Little River, η οποία είναι δημοφιλής στους τουρίστες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το abcnews, η αστυνομία της κομητείας Horry δήλωσε ότι έχει λάβει αναφορές για άτομα, που έφτασαν στα νοσοκομεία της περιοχής με τα προσωπικά τους οχήματα.

