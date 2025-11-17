ΗΠΑ: Τι ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα του

Λύθηκε επιτέλους το μυστήριο που ταλαιπωρούσε τις ΗΠΑ σχετικά με τι ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα του.

Συγκεκριμένα, την αποκάλυψη έκανε ο αδερφός του Έρικ Τραμπ κατά την εμφάνισή του στο επεισόδιο της εκπομπής The Megyn Kelly Show στις 14 Νοεμβρίου.

«Ένα βράδυ τηλεφώνησα στον Μπάρον, τον ρώτησα “τι είπες πραγματικά;”. Και μου απάντησε κάτι τόσο ευγενικό που παραλίγο να μην το καταλάβω καν – αλλά (κάτι), όπως, “Συγχαρητήρια και καλή τύχη σε σένα” – ή κάτι τέτοιο» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Κάτι που έδειχνε πολύ σεβασμό. Δεν το έχει μέσα του. Είναι καλός τύπος. Πιθανότατα το σκέφτεται. Σίγουρα το έχει εδώ πάνω (κάνοντας νόημα στο κεφάλι του), αλλά είναι πολύ ευγενικός για να βγει εκεί έξω και να το πει», πρόσθεσε ο Έρικ. «Ο Μπάρον είναι ένα πολύ καλό παιδί».