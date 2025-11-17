Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Τι ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα του

Λύθηκε το μυστήριο

ΗΠΑ: Τι ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα του
DEBATER NEWSROOM

Λύθηκε επιτέλους το μυστήριο που ταλαιπωρούσε τις ΗΠΑ σχετικά με τι ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα του.

Συγκεκριμένα, την αποκάλυψη έκανε ο αδερφός του Έρικ Τραμπ κατά την εμφάνισή του στο επεισόδιο της εκπομπής The Megyn Kelly Show στις 14 Νοεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα βράδυ τηλεφώνησα στον Μπάρον, τον ρώτησα “τι είπες πραγματικά;”. Και μου απάντησε κάτι τόσο ευγενικό που παραλίγο να μην το καταλάβω καν – αλλά (κάτι), όπως, “Συγχαρητήρια και καλή τύχη σε σένα” – ή κάτι τέτοιο» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Κάτι που έδειχνε πολύ σεβασμό. Δεν το έχει μέσα του. Είναι καλός τύπος. Πιθανότατα το σκέφτεται. Σίγουρα το έχει εδώ πάνω (κάνοντας νόημα στο κεφάλι του), αλλά είναι πολύ ευγενικός για να βγει εκεί έξω και να το πει», πρόσθεσε ο Έρικ. «Ο Μπάρον είναι ένα πολύ καλό παιδί».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ