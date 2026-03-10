ΗΠΑ: Τα «ρίχνει» σε υπάλληλο το Υπουργείο Ενέργειας για την επίμαχη ανάρτηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ένας εκπρόσωπος είπε ότι το βίντεο κλιπ που δημοσίευσε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, διαγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του στο X, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετηθεί λανθασμένα σε υπότιτλους από το προσωπικό του υπουργείου.

Η ανάρτηση, η οποία ισχυριζόταν ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε βοηθήσει ένα πετρελαιοφόρο να περάσει το Στενό του Ορμούζ, εξαφανίστηκε γρήγορα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Μπεν Ντίτντεριχ είπε ότι ο υπουργός και άλλοι αξιωματούχοι «παρακολουθούν στενά την κατάσταση» στο Στενό, ένα βασικό σημείο πρόσβασης για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή. Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει πρόσθετες επιλογές για να το διατηρήσει ανοιχτό, «συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας του Ναυτικού μας να συνοδεύει δεξαμενόπλοια», λέει ο Ντίτντεριχ.

Η προοπτική στρατιωτικών συνοδών θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των πιέσεων στις τιμές που δημιουργήθηκαν από τον πόλεμο.