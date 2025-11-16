Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αποσυρθούν από το Σικάγο και το Πόρτλαντ

Τι αναφέρουν τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης

ΗΠΑ: Στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αποσυρθούν από το Σικάγο και το Πόρτλαντ
DEBATER NEWSROOM

Το Πεντάγωνο αποσύρει μερικούς στρατιώτες της Εθνοφρουράς από το Σικάγο και το Πόρτλαντ, εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξή τους εκεί για να καταπολεμήσουν την αυξημένη εγκληματικότητα όπως είπε, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ιρλανδία – Νεκροί πέντε άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ιρλανδία – Νεκροί πέντε άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιρλανδία όταν πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή 16/11. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Skynews τρεις άνδρες και δυο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε ένα «σοκαριστικό» και «καταστροφικό» τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα στην κομητεία Λάουθ το βράδυ του Σαββάτου, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία. […]

ΔΙΕΘΝΗ

