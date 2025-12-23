ΗΠΑ: Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακπότ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball

Το τζακπότ του λαχείου Powerball στις ΗΠΑ εκτοξεύτηκε στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια πριν την κλήρωση της παραμονής των Χριστουγέννων αύριο Tετάρτη, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα ποσά σε κληρώσεις λοταρίας στην αμερικανική ιστορία.

Δεν βρέθηκε κανένας που να πέτυχε τον νικητήριο συνδυασμό αριθμών της Δευτέρας το βράδυ: 3, 18, 36, 41, 54 και τον αριθμό 7 του Powerball.

Ωστόσο, χθες, σε εθνικό επίπεδο, εννέα λαχεία κέρδισαν έπαθλα 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο νικητής της αυριανής κλήρωσης, παραμονή Χριστουγέννων, μπορεί να επιλέξει εάν θα λάβει το ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες δόσεις, σε βάθος 29 ετών, ή μια εφάπαξ πληρωμή ύψους 781,3 εκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων.

Αυτό είναι το τέταρτο υψηλότερο τζακπότ στην ιστορία της λαχειοφόρου αγοράς.

Η κλήρωση έχει οριστεί για τις 23:59 (Ανατολική ώρα ΗΠΑ) αύριο παραμονή Χριστουγέννων (05:59 ώρα Ελλάδας), με πιθανότητες να κερδίσει κανείς το τζακπότ να είναι 1 στα 292,2 εκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο τζακπότ λαχείου στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν το Powerball ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κερδήθηκε στην Καλιφόρνια το 2022.

Τα μεγάλα τζακπότ τείνουν να ενισχύουν τις πωλήσεις λαχνών, ενισχύοντας τα έσοδα για τα κρατικά ταμεία λαχείων που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και άλλες δημόσιες δαπάνες.