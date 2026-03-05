ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για βίντεο του Λευκού Οίκου – Συνδυάζει σκηνές από το Call Of Duty με επιθέσεις στο Ιράν

Σάλος έχει προκαλέσει ένα βίντεο του Λευκού Οίκου των ΗΠΑ το οποίο φαίνεται πως συνδυάζει σκηνές από το βιντεοπαιχνίδι Call Of Duty και επιθέσεις του στρατού στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου των ΗΠΑ με τίτλο «Courtesy of the Red, White & Blue» και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις 30 εκατομμύρια προβολές.

Ωστόσο, το περιεχόμενο του, έκανε τους χρήστες να αντιδράσουν καθώς δεν ήταν λίγοι αυτοί που δεν το θεώρησαν σωστό να συνδυάζονται εικόνες από ένα παιχνίδι με πραγματικές επιχειρήσεις του στρατού στο Ιράν. Courtesy of the Red, White & Blue. pic.twitter.com/kTO0DZ56IJ— The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026

«Νομίζουν ότι ο πόλεμος είναι βιντεοπαιχνίδι», είπε ο Πολ Ρικόφ, ιδρυτής της οργάνωσης Independent Veterans of America.

«Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου μόλις δημοσίευσε μονταρισμένα πλάνα από το Call of Duty που περιλαμβάνουν σκηνές από τη σύγκρουση στο Ιράν. Ναι, είναι αληθινό» έγραψε από την πλευρά του ο επίσημος λογαριασμός του Call of Duty στο Χ (πρώην Twitter).