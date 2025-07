ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Κεντάκι – Αναφορές για πολλούς τραυματίες (Βίντεο)

Μακελειό με πολλούς τραυματίες σημειώθηκε στο Κεντάκι των ΗΠΑ την Κυριακή σε μια σειρά από επεισόδια στο Λέξινγκτον με τον ύποπτο να ανοίγει πυρ εναντίον αστυνομικών

Ο ύποπτος πυροβόλησε έναν τροχονόμο στην κομητεία Φαγιέτ προτού διαφύγει, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας του Κεντάκι. Οι τροχονόμοι και το αστυνομικό τμήμα του Λέξινγκτον συνέλαβαν τον ύποπτο στην εκκλησία Richmond Road Baptist Church.

WITNESS🚨: Officer pulled over vehicle at Blue Grass Airport in Lexington, Kentucky. When witness passed, shots were fired causing officer to fall back onto the street. https://t.co/nGlT6lNRSN pic.twitter.com/NyL0Hk3Oyz — Officer Lew (@officer_Lew) July 13, 2025

«Υπάρχουν πολλά θύματα στην εκκλησία και διασώστες βρίσκονται στη σκηνή παρέχοντας φροντίδα», ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία. «Ο ύποπτος είναι νεκρός».

Σύμφωνα με τις αρχές, το αιματηρό περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 11:36 (τοπική ώρα) το πρωί, όταν ο ένοπλος επιτέθηκε σε αστυνομικό της Πολιτειακής Αστυνομίας του Κεντάκι (KSP) κοντά στο αεροδρόμιο Blue Grass.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ, επιβεβαίωσε ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και δήλωσε: «Ο αστυνομικός και άλλοι τραυματίες νοσηλεύονται σε κοντινό νοσοκομείο. Προσευχηθείτε για όλους όσοι επλήγησαν από αυτές τις ανούσιες πράξεις βίας και ας ευχαριστήσουμε την ταχύτατη αντίδραση των αρχών».

Kentucky, we are aware of a series of incidents in Lexington around one suspect, including a trooper-involved shooting and an additional shooting at Richmond Road Baptist Church with multiple injuries. The trooper and others are being treated at a nearby hospital. 1/2— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 13, 2025