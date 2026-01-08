ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία Μορμόνων στο Σολτ Λέικ Σίτι κατά τη διάρκεια κηδείας – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 6 τραυματίες (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκκλησία στη Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά) στις ΗΠΑ, όταν έπειτα από διαπληκτισμό κάποιος άνοιξε πυρ εν μέσω κηδείας, μεταδίδει ο ABC 4, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενος την αστυνομία.

Το επεισόδιο έγινε στην Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ενώ τουλάχιστον ένας ύποπτος φέρεται να έχει συλληφθεί από τις Αρχές. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας ύποπτος κατάφερε να διαφύγει και είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

new video captures audio of the moment shots were fired at the parking lot of the LDS Mormon Church in Salt Lake City, Utah, along with another video of a suspect being arrested, shooting was allegedly gang related.#BreakingNews #news #Utah #SaltLakeCity #shooting #Breaking pic.twitter.com/tl7O2xmBvk— snow (@snowinforms) January 8, 2026

BREAKING: Heavy Police Response Near Church in Salt Lake City Amid Reports of Shooting



A large police presence has been reported near a church on Redwood Road in Salt Lake City, Utah, following local media reports of a possible shooting incident.



This is a developing story. pic.twitter.com/RgW0VEBweO— NOVEXA (@Novexa24) January 8, 2026

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σολτ Λέικ Σίτι, Μπράιαν Ρεντ, δήλωσε ότι οι αρχές είναι βέβαιες ότι θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να ήταν «στοχευμένη επίθεση» κατά της πίστης, αλλά ούτε τυχαίο.

#Update #Shoøting #SaltLakeCity 660 North Redwood Rd. SLC Police and multiple agencies from around the Salt Lake Valley responded to reports of a #shoøting at an #LDSChurch. There was a funeral and an altercation took place then #shøts were fired. Officials have confirmed at… pic.twitter.com/hYgOLglEKJ— SLCScanner (@SLCScanner) January 8, 2026

Η δήμαρχος του Σολτ Λέικ Σίτι, Έριν Μέντενχολ, δήλωσε ότι το περιστατικό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. «Οι αξιωματικοί μας δεν θα ησυχάσουν μέχρι να τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», είπε ο Ρεντ.

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφαλείας, έως ότου ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες και αποκατασταθεί πλήρως η τάξη.