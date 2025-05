Συνομιλίες κορυφής είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τον επικεφαλής της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα το πρωί της Τετάρτης (14/5).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση των ΗΠΑ να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με την ηγεσία της Συρίας. Οι συνομιλίες έγιναν κατά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον αλ Σαράα, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του Αμερικανού προέδρου με προέδρους έξι αραβικών χωρών. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ερντογάν μετείχε τηλεφωνικά.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για “πραγματικά εξουθενωτικές κυρώσεις στην Συρία” και ανακοίνωσε την απόφαση να ομαλοποιήσει τις σχέσεις των δύο χωρών. Πάντως, μίλησε για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Συρίας, χωρίς να τον κατονομάζει.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Αχμέντ αλ Σαράα της Συρίας να «απελάσει τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες» και να βοηθήσει τις ΗΠΑ να αποτρέψουν την αναζωπύρωση του Ισλαμικού Κράτους. Από την πλευρά του, ο Σύρος πρόεδρος κάλεσε αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Συρίας.

#Riyadh | HRH the Crown Prince holds a meeting with the U.S. President and the Syrian President. pic.twitter.com/PpY2gfZJzM