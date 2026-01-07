ΗΠΑ: Κατέλαβαν και δεύτερο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου – Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Ατλαντικό

Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στον Ατλαντικό Ωκεανό με τις ΗΠΑ να θέτουν υπό τον έλεγχό τους δύο τάνκερ μετά από επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, μετά το πετρελαιοφόρο Marinera οι ΗΠΑ κατέλαβαν και το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia σε διεθνή ύδατα όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές.

«Σε επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατέλαβε χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο ένα δεξαμενόπλοιο «σκοτεινού στόλου», χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων. In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο ακινητοποιήθηκε, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και φέρεται να εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή το συνοδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τελική διευθέτηση της υπόθεσης.

Μέσω της επιχείρησης «Southern Spear», το Υπουργείο Άμυνας παραμένει αταλάντευτο στην αποστολή του να καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες στο Δυτικό Ημισφαίριο. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ισχύ σε ολόκληρη την Αμερική» αναφέρει η ανακοίνωση.

ΗΠΑ: Ειδικές δυνάμεις κατέλαβαν το Marinera

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν ένα τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, αφού το καταδίωξαν για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό, δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η προσπάθεια για τη σύλληψή του, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με τη Ρωσία, γίνεται αφού το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ’ αυτό.

🚨 BREAKING 🚨



U.S. special forces have reportedly launched an operation in the North Sea targeting a Venezuela linked oil tanker formerly known as “Bella 1.”



📸 Images released from the scene appear to show MH-6 “Little Bird” helicopters approaching the vessel aircraft… pic.twitter.com/KMoxnOlf90— The American Commonwealth Party (@JoinACP) January 7, 2026

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.



The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.