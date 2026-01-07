Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Κατέλαβαν και δεύτερο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου – Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Ατλαντικό

Βίντεο από τις επιχειρήσεις

ΗΠΑ: Κατέλαβαν και δεύτερο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου – Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Ατλαντικό
X/U.S. European Command
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:20

Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στον Ατλαντικό Ωκεανό με τις ΗΠΑ να θέτουν υπό τον έλεγχό τους δύο τάνκερ μετά από επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, μετά το πετρελαιοφόρο Marinera οι ΗΠΑ κατέλαβαν και το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia σε διεθνή ύδατα όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατέλαβε χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο ένα δεξαμενόπλοιο «σκοτεινού στόλου», χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο ακινητοποιήθηκε, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και φέρεται να εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή το συνοδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τελική διευθέτηση της υπόθεσης.

Μέσω της επιχείρησης «Southern Spear», το Υπουργείο Άμυνας παραμένει αταλάντευτο στην αποστολή του να καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες στο Δυτικό Ημισφαίριο. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ισχύ σε ολόκληρη την Αμερική» αναφέρει η ανακοίνωση.

ΗΠΑ: Ειδικές δυνάμεις κατέλαβαν το Marinera

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν ένα τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, αφού το καταδίωξαν για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό, δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η προσπάθεια για τη σύλληψή του, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με τη Ρωσία, γίνεται αφού το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ’ αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ