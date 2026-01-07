ΗΠΑ: Ειδικές δυνάμεις κατέλαβαν τάνκερ που ξέφυγε από το ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν ένα τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, αφού το καταδίωξαν για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό, δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η προσπάθεια για τη σύλληψή του, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με τη Ρωσία, γίνεται αφού το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ’ αυτό.

🚨 BREAKING 🚨



U.S. special forces have reportedly launched an operation in the North Sea targeting a Venezuela linked oil tanker formerly known as “Bella 1.”



📸 Images released from the scene appear to show MH-6 “Little Bird” helicopters approaching the vessel aircraft… pic.twitter.com/KMoxnOlf90— The American Commonwealth Party (@JoinACP) January 7, 2026

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.



The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw— Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει τώρα την ονομασία Marinera και είναι υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

‼️‼️🇺🇸🇷🇺 #BREAKING Despite Russia deploying a submarine to protect the tanker Bella 1 in the Atlantic Ocean, U.S. airborne forces began helicopter landings on the tanker minutes ago. An operation is currently underway to seize the tanker belonging to Russia’s shadow fleet.



See… pic.twitter.com/RllpYGVPXU ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 7, 2026

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης στα λατινοαμερικανικά ύδατα ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, είπαν στο Reuters αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιχείρησε για πρώτη φορά να αναχαιτίσει το πλοίο τον περασμένο μήνα, αλλά αρνήθηκε να του επιβιβαστεί. Έκτοτε, έχει νηολογηθεί υπό ρωσική σημαία και μετονομάστηκε σε Marinera.Το πλοίο είναι το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που έχει τεθεί στο στόχαστρο της Αμερικανικής Ακτοφυλακής από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας.Ξεχωριστά, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχαίτισε επίσης ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα σε ύδατα της Λατινικής Αμερικής, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβάλλουν τον αποκλεισμό πλοίων από τη Βενεζουέλα που έχουν υποστεί κυρώσεις.Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο ήταν το υπερδεξαμενόπλοιο M Sophia με σημαία Παναμά, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις.Είχε αναχωρήσει από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου ως μέρος ενός στόλου πλοίων που μετέφεραν βενεζουελάνικο πετρέλαιο στην Κίνα σε «σκοτεινή λειτουργία» ή με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο, σύμφωνα με δεδομένα και πηγές αποστολής.