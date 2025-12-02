“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ισχυρές χιονοπτώσεις αναμένονται στα μεσοδυτικά και τα βορειοανατολικά – Συστάσεις στους κατοίκους να παραμείνουν στο σπίτι

«Εάν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε σπίτι»

ΗΠΑ: Ισχυρές χιονοπτώσεις αναμένονται στα μεσοδυτικά και τα βορειοανατολικά – Συστάσεις στους κατοίκους να παραμείνουν στο σπίτι
(Φωτογραφία αρχείου)
DEBATER NEWSROOM

Ένα καιρικό σύστημα που εντείνεται σταδιακά αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχές σε τμήματα των μεσοδυτικών ΗΠΑ, στα Απαλάχια και τα βορειοανατολικά της χώρας σήμερα, με περισσότερους από 50 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε επιφυλακή από τις αρχές για μια χειμερινή καταιγίδα.

Το ύψος του χιονιού που αναμένεται να πέσει θα φθάσει τα τουλάχιστον 30 εκατοστά στην κοιλάδα του Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης και τη Νέα Αγγλία, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν τουλάχιστον 2,5 εκατοστά χιονιού ανά ώρα, δήλωσε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εάν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε σπίτι», συνέστησε ο Κουκ.

«Στις περιοχές με σφοδρές χιονοπτώσεις, είναι καλύτερα να μην ταξιδεύετε. Εάν, όμως, πρέπει να βγείτε έξω, δώστε στον εαυτό σας πολύ περισσότερο χρόνο».

Ήπιες ή πιο μέτριες σε μέγεθος χιονοπτώσεις σημειώνονται ήδη από τη δυτική Πενσιλβάνια έως την κεντρική Νέα Αγγλία σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εκατοντάδες σχολικές περιφέρειες από το Σινσινάτι και τη δυτική Πενσιλβάνια έως το Νιου Χαμσάιρ και το Μέιν ανακοίνωσαν το κλείσιμο σχολείων ή την καθυστέρηση έναρξης των μαθημάτων.

Βροχή και χιονόνερο αναμένονται επίσης στην Ουάσιγκτον, στην πόλη της Νέας Υόρκης και τη Φιλαδέλφεια, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να κυμανθεί κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ