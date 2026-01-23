ΗΠΑ: Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού της Κούβας για να εμποδιστούν οι εισαγωγές πετρελαίου

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στις εισαγωγές πετρελαίου στην Κούβα, στο πλαίσιο μιας πιθανής νέας τακτικής της για να προκαλέσει την αλλαγή του καθεστώτος στην Αβάνα, μετέδωσε σήμερα το Politico, επικαλούμενο τρεις πηγές που λέει ότι έχουν γνώση του σχεδίου.

Αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την έγκριση αυτού του σχεδίου, μια τέτοια κλιμάκωση είναι επιδιωκόμενη από ορισμένους επικριτές της κουβανικής κυβέρνησης και στηρίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση του Μεξικού εξετάζει το αν θα συνεχίσει να στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς φοβάται ότι θα υποστεί αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός των δεξαμενόπλοιων στη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο και η σύλληψη του προέδρου της, του Νικολάς Μαδούρο, είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι αποστολές πετρελαίου στην Κούβα, αφήνοντας μόνο του το Μεξικό, ως τον μεγαλύτερο προμηθευτή για το νησί που αντιμετωπίζει ελλείψεις στην ενέργεια και μαζικά μπλακάουτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social υποστήριξε ότι η Κούβα «είναι έτοιμη να πέσει» και πρόσθεσε: «Δεν θα στέλνονται πλέον πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα – Μηδέν!».

Δημοσίως, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δηλώνει ότι η χώρα της θα συνεχίσει τις αποστολές στην Κούβα, γιατί βασίζονται σε μακροχρόνια συμβόλαια και θεωρούνται διεθνής βοήθεια. Όμως υψηλόβαθμες πηγές της κυβέρνησης λένε ότι η πολιτική αυτή είναι υπό εξέταση, όσο αυξάνεται η αγωνία ότι η συνέχισή της θα προκαλέσει την εχθρότητα του Τραμπ.

Το Μεξικό προσπαθεί να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου Βόρειας Αμερικής (USMCA) και ταυτόχρονα να πείσει την Ουάσινγκτον ότι κάνει ό,τι απαιτείται για να καταπολεμήσει τα καρτέλ των ναρκωτικών και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται, ούτε είναι επιθυμητή, η ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον τους από τις ΗΠΑ στο μεξικανικό έδαφος.

Για τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, η πλήρης διακοπή τους, ο περιορισμός τους ή η συνέχισή τους είναι επιλογές που παραμένουν ακόμη στο τραπέζι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεξικανική προεδρία είπε στο πρακτορείο ότι η χώρα «ανέκαθεν ήταν αλληλέγγυα με τον λαό της Κούβας», σημειώνοντας ότι οι αποστολές πετρελαίου και μια ξεχωριστή συμφωνία, με την οποία πληρώνει για τις υπηρεσίες Κουβανών γιατρών, «είναι κυρίαρχες αποφάσεις».

Η κουβανική κυβέρνηση δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις πηγές είπαν ότι εντός της κυβέρνησης Σεϊνμπάουμ υπάρχει η πεποίθηση ότι η στρατηγική της Ουάσινγκτον για τη διακοπή εφοδιασμού της Κούβας θα βυθίσει τη χώρα σε άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή, προκαλώντας μαζική μετανάστευση προς το Μεξικό. Για τον λόγο αυτό, ορισμένα μέλη της κυβέρνησης πιέζουν ώστε να συνεχιστεί ο ανεφοδιασμός του νησιού.

Πέρυσι, μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, το Μεξικό έστελνε 17.200 βαρέλια αργού την ημέρα και 2.000 βαρέλια προϊόντων πετρελαίου στην Κούβα, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pemex.