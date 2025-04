Πενηνταπεντάχρονος εκτελέστηκε χθες Πέμπτη (24/4) στην Αλαμπάμα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, για τον βιασμό και τον φόνο γυναίκας το 2010, αφού ζήτησε να θανατωθεί.

Ο Τζέιμς Όσγκουντ εκτελέστηκε με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες σε φυλακή στην Άτμορ, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι πολιτειακές δικαστικές αρχές. Με την θανάτωσή του έφθασαν τις 14 μέχρι στιγμής οι εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ το τρέχον έτος.

Η οργάνωση Equal Justice Initiative (EJI), που εναντιώνεται στην ποινή του θανάτου, επισήμανε σε ανακοίνωσή της ότι ο καταδικασμένος ζήτησε με επιστολή του να εγκαταλειφθούν οι προσφυγές συνηγόρων του και η πολιτεία να τον εκτελέσει.

Είχε κριθεί ένοχος για τον βιασμό και κατόπιν τον φόνο, το 2010, με παρούσα τη σύντροφό του, 44χρονης διαζευγμένης μητέρας, της Τρέισι Λιν Μπράουν —το θύμα ήταν εξαδέλφη της συντρόφου του—, μέσα στο υπνοδωμάτιό της, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας USA Today.

Η τότε σύντροφός του εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά της, η EJI εκτίμησε ότι ο άνδρας δεν είχε δίκαιη δίκη και ότι η δικαιοσύνη αψήφησε σειρά ελαφρυντικών: ο Τζέιμς Όσγκουντ είχε εγκαταλειφθεί όταν γεννήθηκε από ναρκομανή μητέρα που αργότερα δολοφονήθηκε, υπέφερε από υποσιτισμό όταν ήταν νήπιο, υπήρξε θύμα σεξουαλικής βίας από άνδρα, είχε εισαχθεί σε ψυχιατρείο στην εφηβεία του κι είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.

Ο άνδρας έφερε στο κεφάλι εμφανές οίδημα από χτύπημα με ρόπαλο του μπέιζμπολ, όπως πιστοποιεί φωτογραφία την οποία δημοσιοποίησε το EJI.

"We will remember Taz the person, not James Osgood the 'criminal.' We will remember that actions may be evil or bad, but people are not. People are redeemable." – Alison Mollman, Legal Director