ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Έκτακτη προσγείωση Boeing της Southwest Airlines στο Λος Άντζελες

Το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα μετά την απογείωσή του

EPA
DEBATER NEWSROOM

Σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ένα Boeing 737-700 της Southwest Airlines αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ των ΗΠΑ, με προορισμό το Φοίνιξ. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει ασφαλή έκτακτη προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα φροντίσει ώστε οι επιβάτες να μεταφερθούν σε άλλη πτήση προς τον αρχικό τους προορισμό. Η Southwest επιβεβαίωσε πως η προσγείωση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

